『【着物と帯 時流】I40◆正絹 色無地◆トールサイズ 一つ紋 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 00時 42分に出品され04月25日 00時 42分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚪︎サイズ…身丈 約170.5㎝ 裄 約67.5㎝

袖丈 約47.5㎝ 袖幅 約33.5㎝

前幅 約23㎝ 後幅 約30㎝

⚪︎適応身長…165.5㎝〜175.5㎝の方へ

⚪︎素材…正絹

⚪︎衿…広衿

⚪︎紋…有り

⚪︎着用シーズン…春•秋•冬のスリーシーズン



⚪︎着用シーン…結婚式、披露宴、お宮参り、七五三、入学式、卒業式、お茶会、お稽古、法事など幅広くご着用頂けます。



⚪︎リサイクル品ですが綺麗です。



#時流の色無地 ←その他の色無地はこちら

#時流の色無地身丈165㎝～ ←同サイズの他の色無地はこちら



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＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送に

なりますのでご了承下さいませ。



＊袋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ



＊即購入大歓迎です❣️





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着物種類···色無地



種類···着物



素材···正絹 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】I40◆正絹

色無地◆トールサイズ

一つ紋

美品