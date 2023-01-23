『Sadowsky Metro express PJタイプ 新品保証期間残り有【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 59分に出品され03月18日 13時 59分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|サドウスキーギター
Sadowsky SAC PED SBP-2 V2 Bass Preamp
¥ 10270
もも議長様取り置き品Sadowsky,SBP-2,BASS,PREAMP
¥ 9750
Bacchus WJB-400R ASH
¥ 14000
Sadowsky SBP-2 Bass Preamp V2
¥ 10270
Sadowsky TOKYO RJ-4
¥ 94600
Sadowsky Bass Preamp / D.I. USA
¥ 14900
美品 Bacchus ジャズベースタイプ エレキベース WJB-500R ASH
¥ 16500
SADOWSKY （サドウスキー）/ BASS PREAMP 中古
¥ 9360
Sterling by Musicman Ray 4 VTC
¥ 20400
【日本製】Sadowsky Metroline Express MV4
¥ 55000
Sadowsky Metroline RV5 59B
¥ 190400
【ジャンク品】Sadowsky ベースケース 黒
¥ 7799
Fender Player Plus Jazz Bass V Maple
¥ 58305
Sadowsky Metroline 5弦ベース サドースキー
¥ 127600
世界限定特価‼️【未使用品‼️ 】世界限定品サドウスキー ベース
¥ 242000
Sadowsky SBP-1
¥ 11700
SADOWSKY SBP-2 Bass Preamp
¥ 10205
Bacchus WJB-500R ASH BK-SM バッカス
¥ 16940
落札価格30000円
107 入札履歴
終了
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