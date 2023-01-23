『Sadowsky Metro express PJタイプ 新品保証期間残り有【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 59分に出品され03月18日 13時 59分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エレキベース サドウスキー メトロエクスプレス ME21 HP4 MP OBM PJタイプです

パッシブ・アクティブ切り替え機能あり



2024年6月末に島村楽器にて新品で購入しました

保証書に記載の通り、2025年6月までの新品保証期間が残っています。



サブ機として購入し、スタジオ使用1回、残りは自宅での使用でしたのでとても綺麗な状態です

音出しやコントロールについて問題ありません

コントロールノブのパーツが共振して共鳴することがまれにありますがアンプ等を通しての発音には影響ありません



ピックガードの保護フィルムも剥がしていません、フロントピックアップ付近の傷のように見えるものは保護フィルムのめくれです



付属品

六角レンチ、ロッド調節工具、ストラップロック、ギグケース、保証書、説明書

(ストラップロックはストラップピンを取り替えることなくつけられるサドウスキー純正のものです。)



購入いただいてから梱包資材の確保を行いますので、発送には2.3日程かかると想定しています

とても美品ではありますが、返品、返金、交換対応はできかねます

中古品ということにご理解いただける方のみご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サドウスキーギター