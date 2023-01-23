『『新品・お仕立て上がり！』西陣゛吉村織物〝高級袋帯 松鶴椿寿柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 33分に出品され03月27日 18時 33分に終了予定です。即決価格は37,644円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『新品・お仕立て上がり！』

西陣゛吉村織物〝高級袋帯（六通）

松鶴椿寿柄



状態:新品・お仕立て上がり



素材:正絹（金銀糸を除く）



証紙:西陣織工業組合 証紙No,286

゛吉村織物 〝謹製



お仕立て上がりの長さ: 約４ｍ４０ｃｍ



色目: 緑みを帯びた濃い鼠色



千代に八千代に家族繁栄

万葉の往古より白鶴は千年生きて

不老不死の仙人を乗せ、

常盤木とうたわれる松と共に

千代の栄をとうとうと・・・

冬から春へ白玉の紅の花を咲かせる

椿は八千代

八千年を生きる霊木として幾星霜人を

魅了し続けて栄代繁栄を祝うなり



しなやかな帯地は、緑みを帯びた濃い

鼠色の色目で、帯地には、金通しが

織り込まれており、キラキラと上品な

輝きを放っています。

全体には、金銀糸でぼかしたような市松

が表現されているところに、朱色やピンク色、淡藤色、薄緑色、白色などの色目で、

松や鶴の模様がゆったりと織り上げられて

います。

ふんだんに金銀糸が織り込まれ、煌び

やかです。

裏地には鶴・松・椿の地紋が織り込まれ

ています。



色留袖、訪問着、つけ下げ、色無地に

ご使用頂けます。



カラー···グレー

柄・デザイン···その他

着物種類···お仕立上がり着物



着物種類...色無地, 訪問着, 黒留袖/色留袖, 付下げ



カラー...グレー

種類...着物, 帯

帯・帯関連小物...袋帯

素材...正絹 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 『新品・お仕立て上がり！』西陣゛吉村織物〝高級袋帯 松鶴椿寿柄