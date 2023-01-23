『『新品・お仕立て上がり！』西陣゛吉村織物〝高級袋帯 松鶴椿寿柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 33分に出品され03月27日 18時 33分に終了予定です。即決価格は37,644円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
着物 コート 冬
¥ 7800
T0114★ 着物淡雪 ★ アンティーク着物 ★銘仙長羽織 モダンな亀甲柄
¥ 7644
【希少品】恵織物 謹製 (白泥染め)
¥ 40392
アクセサリー レディース、珊瑚のスカーフ通し
¥ 7800
【着物と帯 時流】オ24796◇本場泥大島紬◇美品 縦横絣 裄66.5丈164
¥ 17500
【未使用】和装喪服一式 夏・冬 身長162
¥ 10075
【着物と帯 時流】ハ24830◆正絹 羽織◆うるし箔 未使用品 裄66丈84
¥ 9516
Cashmere カシミヤ コート 黒
¥ 18768
MARUさま売約済み 帯留め用チャーム〈赤椿〉
¥ 43164
【着物と帯 時流】ポ34◆洗える着物 小紋◆大きいサイズ 美品 薔薇
¥ 9204
【着物と帯 時流】ハ24833◆正絹 長羽織◆裄ロング 美品 裄69丈103
¥ 11100
振袖 成人式 総レース フリル フルセット
¥ 104445
訪問着フルセット 着物 正絹 ピンク 花 金彩加工 茶屋辻 Ｂ1-1
¥ 9867
[未使用、しつけ糸付き] スワトウ刺繍着物 K3-31
¥ 29121
専用帯214 ●高級 正絹 藍染 六通 袋帯
¥ 8268
【なでしこ】正絹 名古屋帯 お太鼓柄 クリスマスツリー プレゼント o1450
¥ 28198
【着物と帯 時流】N48/238◆正絹 九寸名古屋帯◆長尺 未使用品 ちりめん
¥ 7644
極美品 ストール リアルファー フォックス 和装 毛皮 成人式 濃茶
¥ 10280
落札価格37644円
688 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！