『ノースフェイスヌプシ 水色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 07時 18分に出品され03月22日 07時 18分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE 1996 RETRO NUPTSE JACKET



1968年、カリフォルニアにて設立された「THE NORTH FACE」

防寒着としての優れたクオリティと高いデザイン性により、冬のNYCでは大定番のブランドです。



※当社で取扱っている"THE NORTH FACE"はUS,EU流通のラインナップとなります。



いつの時代でも愛されるヌプシジャケット。



・シェルはリップストップ素材で強化。

・耐久撥水加工済み。

・袖はベルクロで、ウエスト部分はドローコードで調節でき、寒気の侵入を防ぎます。

・襟の中に収納できるフード付き。

・ポケットに丸ごと収納できるパッカブル仕様。

・高品質な700フィルグースダウンを使用。

・マウンテンジャケットのインナーとして連結可能。





[素材]

●SHELL:100% NYLON

●LINING:100% NYLON

●FILLING:85% DOWN / 15% FEATHER



[SIZE]

●L 着丈:68cm 身幅:65cm 袖丈:68cm



着用自宅のみで一回です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスヌプシ 水色