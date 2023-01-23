『Luis ビッグシルエット オーバーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 09時 46分に出品され04月23日 09時 46分に終了予定です。即決価格は17,377円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





つい最近購入したのですが、

イメージと違ったため新品未使用で出品します！



今シーズンはオーバーコートがはやりなので

とてもおススメだと思います！！







【商品説明】



Lui’s(ルイス)オリジナルのメルトンオーバーコートの登場です。

素材とデザインに非常に拘った、こちらのオーバーコート。

こちらのコートは、ビッグシルエットのざっくりと羽織れるコートになっており、肩周りはジャストに、身幅を大きくとったユニークなシルエットに仕上げながら、デザインは極力シンプルに抑えたモード感の強い、ミニマムな印象のコートに仕上がっています。

ポイントになる素材には非常に希少なSUPER120オーストラリアスーパーファインウールをベースに、素材の強度を上げる、ナイロンとポリエステルを混紡した高密度素材を使用しています。

素材の仕上げにも拘り、ビーバー仕上げによる、軽く、手持ち感が有り、またスーパーファインウールのシルクのような光沢と軽くてもしっかりと張り感が有るのが特徴で、素材の良さが表れているエレガンスな光沢を持った高級素材に仕上がっています。

ラグジュアリーな素材使いと、ユニークなデザインが他には無い、オススメのデザインコートです。







【ピックアップポイント】

スーパー120 ダブルクロス ダブルビーバー素材を使用。

タテヨコ同じく1/17Sハイカウント糸を使用しています。

綾織りダブル組織のリバーシブルになっており、肉感がありとても軽く感じるのが特徴です。

ウールの原料には希少なSUPER120オーストラリアスーパーファインウールを使用し、ナイロンとポリエステルを50%入れ、糸の強度を増した高密度素材になります。

起毛と仕上げに関しましては、あざみと呼ばれます植物を使用することで、より繊細な細かい毛を作り出しています。

この素材の特徴は軽く、手持ち感が有り また スーパーファインウールのシルクのような光沢と軽くてもしっかりと張り感が有るのが特徴です。ビ-バー仕上げの素材の良さが表れているエレガンスな光沢を持った高級素材に仕上がっております。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Luis

ビッグシルエット

オーバーコート