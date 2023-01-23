『MONCLER モンクレール ダウンコート ブラック 3 RN116347【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 45分に出品され03月23日 21時 45分に終了予定です。即決価格は22,880円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



●商品説明：MONCLER モンクレール

RN116347

ロングダウンコート ダウンジャケット

●状態：裾に破れ、フードに汚れあり

その他目立つ大きな汚れがない状態です。

●カラー：ブラック

●サイズ：表記3（Lサイズ）

着丈 98cm

肩幅 44cm

身幅 50cm

袖丈 60cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：ナイロン

●購入先：大手古物オークション

●その他、注意事項：

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

すり替え防止の為、返品はお断りさせて頂きます。



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多数出品しております



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ぜひご覧ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

ダウンコート

ブラック

3

RN116347