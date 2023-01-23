『【美品】MAX MARA アルパカ ニットコート M ベージュ 秋冬用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 21時 24分に出品され03月06日 21時 24分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▼CHECK!▼

#みゃおの商品一覧



人気のマックスマーラ、アルパカニットコートです。着心地の良いアルパカの毛が主に使われています。

首元までボタンをしっかりしめても良し。

サラッと羽織っても様になります。



ポケットが両側に1つずつついていますので

普段使いにはぴったりです。





◆商品について

ブランド：

MAX MARA

SPORT MAX by Max Mara

マックスマーラ

サイズ：Mサイズ

身幅 55

着丈 85

ゆき 83

カラー：ベージュ

素材：

アルパカ 58%

ナイロン 24%

ウール 10%

モヘア 0.8%







◆商品の状態

ほつれ、シミなど無い美品です。

ただし、USED品であることをご理解いただき

ご購入下さい。





◆注意点

※他でも出品しているため、売り切れ次第

こちらの商品も削除する可能性がございます。

ご了承ください。

※御覧いただく端末やモニター設定、お部屋の照明等により

実際の商品と色味が異なる場合がございます。ご了承ください。





着丈...ミドル

カラー...ベージュ

柄・デザイン...無地

素材...ニット

ジップ・ボタン...ボタン留め

フード...フードなし

季節感...春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】MAX

MARA

アルパカ

ニットコート

M

ベージュ

秋冬用