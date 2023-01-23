『【美品】Acne Studios Ocilia オーバーサイズジャケット／コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 01分に出品され04月20日 01時 01分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Acne Studios

アクネストゥディオズのOcilia Cotton Wool And Alpaca-Blend Jacket です。



一言、、、めっちゃ洒落てます、、！！



レディースラインですが、オーバーサイズなのでモデル着用写真の通り男性でも着用できます。ジャケットの内側がキルティング加工になっておりとても暖かいです。

上品なネイビーカラーが洒落た高級感ある生地のしっかりとしたアウター。

定価は10万円OVERのアウターなのでアクネ好きにおすすめです。





made in BULGARIE

型番:FN-WN-OUTW000140 A90141-

13-9304016

定価:131,000円程

サイズ:表記S(着用感メンズL,レディースXL程)

着丈:82

肩幅:59

身幅:67

袖丈:57

素材:(表地)コットン52% ウール71% ナイロン7%

(裏地)レーヨン100%

(中綿)ポリエステル100%





※コメント無し直接購入OK



他にもブランド服を出品しております。

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Acne Studios アクネストゥディオス アウター

ジャケット ウール キルティング ネイビー 紺

上品 高級感 インポート ブランド Ocilia

メンズ レディース ユニセックス used 美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【美品】Acne

Studios

Ocilia

オーバーサイズジャケット／コート