『ROSSO ウールノーカラーロングピーコート ペールピンク アンゴラ60% 美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 17分に出品され03月17日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【URBANRESEARCH ROSSO ウールノーカラーロングピーコート ペールピンク アンゴラ60% ウール40% 美品】





※コメント、購入前に必ずプロフ及び商品説明をお読み下さい。



サイズ

FREESIZE



サイズ詳細

(平置き採寸)

着丈約80cm

身幅約50.5cm

肩幅約37cm

袖丈約59cm

素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。



素材

表地

アンゴラ60% ウール40%

裏地

ポリエステル100%



カラー

ペールピンク(淡いピンク)



生産国

日本製





購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)





アーバンリサーチロッソのアンゴラ混ノーカラーロングピーコートです。

アンゴラ60%なので、肌触りがとても良く暖かいです。

目立つ汚れやほつれ、破れ等はありませんが、目立たない程度の経年による毛羽立ちがあります。

細かな汚れ等は見つけ次第画像に載せます。

検品は丁寧に行っていますが、細かい部分のほつれ等稀に見落としがある場合がありますのでご容赦下さい。

古着に対して理解のある方のみご購入をお願い致します。





状態は良好ですが中古品が気にならない方のみお願い致します。

※あくまでも中古品の為、状態に拘る方や神経質な方はご購入をお控え下さい。

中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。

プロフ欄もご一読下さい。

よく画像をご覧になってプロフの説明欄をご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。



※値下げ交渉はご遠慮下さい。



※他アプリでも出品中の為、急に商品を削除することがあります。予めご了承下さい。



※ 発送の際はなるべくシワになりにくく折り畳んでOPP袋に入れてから宅配用ビニール袋に入れての発送となりますが、梱包による畳みシワ等は予めご了承下さい。



※らくらくメルカリ便の宅急便での発送となります。





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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アーバンリサーチロッソ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ROSSO

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美品