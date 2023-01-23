『C.P.カンパニーCompany Goggle CP Shell JKT 48【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 16時 09分に出品され04月25日 16時 09分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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C.P.カンパニー Company Goggle Down Jacket



サイズ: 48



素人測ったの寸法 ： 約 肩48 x 幅52 x 丈72cm 袖長65cm





色：黒



当方、非喫煙者、ペットなしです。



中古品にご理解のある方のご購入をお願い致します。自宅保管をしていましたので、完璧なものをお求めの方また神経質な方はご購入をお控えください。



※ 返品・交換不可とさせて頂きます。予めご了承下さい。



ぜひご購入のご検討をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シーピーカンパニー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ C.P.カンパニーCompany

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48