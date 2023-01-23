『SHIPS any ロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 11時 09分に出品され04月12日 11時 09分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIPS anyのロングコートです

3年ほど前に購入し、ロングコートへの憧れはあったのですが似合わず、クローゼットで眠っておりました



色はグレージュのような色です



袖もゆとりがあり、冬にニットを着てもきつくはなりません



新品未使用ではありますが、自宅保管品の為ご理解頂きご購入下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SHIPS

any

ロングコート