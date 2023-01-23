『最終値下げ❗️SunaUna 100%ウールコート 34(XS)【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 18時 45分に出品され03月03日 18時 45分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SunaUna 100%ウールコート



サイズ：34（XSサイズ）

特徴：ウール100%の高級生地

取り外し可能な袖ファー付き

スタイリッシュな立て襟とウエストライン

程よく下に広がるスッキリAライン

カラー: ブラック



表地&裏地: 最後の写真をご覧ください。



着丈：90cm程度



商品状態：新品未使用(タグあり)

定価: 50,600(税込)



即購入◎

値下げ交渉はごめんなさい。



予告なしで出品を終了する場合があります。



新品未使用品ですが、自宅保管品でございます。

素人出品ですので、神経質な方の購入はお控え下さい(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)





※ 沖縄、離島、北海道などの地域は別途送料が発生しますのでご了承ください。





カラー···ブラック

着丈···ロング (膝丈)

素材···ウール100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: スーナウーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ❗️SunaUna



100%ウールコート

34(XS)