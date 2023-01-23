『サージショートダウン 西川ダウン ナノユニバース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 32分に出品され04月17日 15時 32分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2021AW】

nano universe

ナノユニバース



2度着用しました。目立った傷や汚れはありません。



サイズ：38

身幅：約52

着丈：約60

肩幅： 約40

袖丈： 約63

カラー：チャコール

表生地: ポリエステル100%, 裏生地: ナイロン100%, 中わた: ダウン90%, フェザー10%



中古品にご理解頂ける方のみお取り引き宜しくお願い致します。

コンパクトに畳んで発送させていただきます。





―DETAIL―

・人気のダウンがコンパクトに着られるショート丈にアップデート

・ウエストに少し絞りを入れたすっきりシルエット

・着用時にメリハリが出るよう裾と袖口を少し太めの巾ステッチに設定

・きれいめコーデやONシーンにも馴染む上品なデザイン

・オリジナルロゴ入りのドット釦やファスナー引手

・さりげないロゴプリント入りのスピンドル

・左身頃内側にファスナー付き内ポケット付き

・フードは取り外し可能



―FABRIC (羽毛)―

・一般的な羽毛と比べ約2倍の飼育期間を有するフレンチダックを使用

・国内で丁寧に洗浄/乾燥/選別した独自のフレッシュアップ加工®

・保温性が高く、綺麗が長持ちする上質なダウン

・カビや雑菌の繁殖を抑制する抗菌/防臭加工



―FABRIC (表地)―

・ウールのような独特なドライタッチの風合い

・深みある色と微光沢のある上品な素材感

・見た目はウール調ながらも撥水加工を施したイージーケア

・ポケットの袋布には赤外線反射で熱をキープする機能素材を使用

・静電気が起きにくい放電テープを内側の見えない箇所に採用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ サージショートダウン 西川ダウン ナノユニバース