『【最高級デザイン】 モンクレール ニット切替ダウン MAGLIONE 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 14時 56分に出品され03月12日 14時 56分に終了予定です。即決価格は30,668円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✴️アイテム

【最高デザイン】モンクレール MONCLER MAGLIONE TRICOT CARDIGAN マグリオン トリコットカーディガン ダウン ニット 切り替え ダウン 黒 ブラック



✴️商品情報

・ブランド： モンクレール / MONCLER

・色柄： 黒 ブラック

・サイズ表記： Lサイズ

・素材：後ろ身頃：ナイロン 100% 本体：アクリル 50％ 羊毛 50% 裏地：ナイロン 100% フード部分：ナイロン 100％ 詰物：ダウン 90% フェザー 10%

・状態：背中に軽微な使用感はありますが、

目立った汚れはございません。





購入先：ブランドリユース店

鑑定済商品





※ 見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、

実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m





✴️サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

肩幅約50cm

身幅約56cm

袖丈約68.5cm

着丈約71cm





MAGLIONE TRICOT CARDIGAN

B20919413500 94111



カラー...ブラック

柄/種類...ニット切り替え 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最高級デザイン】

モンクレール

ニット切替ダウン

MAGLIONE

美品