『no faith studios ダウンジャケット 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 45分に出品され04月29日 19時 45分に終了予定です。即決価格は66,500円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 no faith studios down jacket black



世界100着限定のため即完売でしたが公式サイトで購入致しました。

再販などは一切ないと思われます。



サイズ 1



3回ほど着用しましたが、着る機会が減った為出品いたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヌビアン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ no

faith

studios

ダウンジャケット 黒