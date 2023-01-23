『MONCLER ダウンジャケット 黒140cm【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 20時 09分に出品され04月21日 20時 09分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・2018年の冬にニューヨークの有名デパート（bloomingdale’s）で購入したものです。

・昨春に白洋舎でクリーニング・はっ水加工をして、今シーズンも子供に着させようと思っていましたが、サイズアウトしてしまったため出品します。

・ロゴやボタンの劣化は多少ありますが、ダウンや生地（裏地含む）は問題ないです。割と使った割には、頑丈な作りなのか、美品だと思います。毎年クリーニングに出していましたが、クリーニングの時にも特段指摘は受けていません。

・内側の洗濯のインストラクションのところに、子供の名前等を黒の油性ペンで書いていたため、上から塗りつぶしています。上から名前シールを貼るなどしていただければと思います。

・フードは取り外し可能です

・クリーニングのタグやカバーはつけたままお送ります。

・参考までですが、子供（男の子）の身長が150cmに達した頃から、着られるけどちょっと小さめかも、といった感じでした。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 140cm ブランド: モンクレール