『tilak ティラック SVLBARD JACKET スバルバードジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 17時 48分に出品され04月18日 17時 48分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

tilak ティラック SVLBARD JACKET スバルバードジャケット pertex ダウンジャケット 中綿 プリマロフト



ティラック スバルバードジャケット シンセティックダウンです。

状態良好。

表記サイズはSですが大きめの作りなので、日本のM〜Lくらいのサイズ感です。



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スバルバードジャケット