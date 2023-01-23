『最終プライス、モンクレール フード付きダウン 希少【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 08分に出品され03月17日 15時 08分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールフード付きダウンロング

非常に軽いです。

今の時期最適です。



サイズ4



数回使用しました。綺麗な状態です。



170cm-180cmの方に最適



当方176cm68キロです。



カラー···レッド



偽物は販売しないのでご安心ください

不安な方はお控えください^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終プライス、モンクレール フード付きダウン 希少