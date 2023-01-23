『ゴーシャラブチンスキー gosharubchinskiy エイリアン タイダイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 40分に出品され04月07日 10時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 gosha rubchinskiy alien Tシャツです。



こちらの柄は一つ一つ染まり具合が違います。

あまりコチラのタイダイは出回っていないと思います。



服の系統が変わって着たので出品します。

エイリアンの足にボールペンの跡がありますが目立ちません



Size : XS(XL程のサイズ感)かなり希少なサイズです。



肩幅、袖丈、着丈がかなり余裕があるので180cmほどの方までオーバーサイズで着て頂くことができると思います。



気になることがありましたらコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ゴーシャラブチンスキー カラー: グリーン系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ゴーシャラブチンスキー

gosharubchinskiy

エイリアン タイダイ