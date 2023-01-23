『【美品】TATRAS タトラス ライトダウンパーカ フード付き 03 Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 16時 37分に出品され04月13日 16時 37分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

TATRAS タトラス



●商品名

メンズ ダウンジャケット ライトダウン

ブルゾン フード付き ライトアウター



●カラー

カーキ



●サイズ：03 Lサイズ

肩幅45cm

身幅56cm

袖丈66cm

着丈66cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

コットン ナイロン ダウン フェザー



●状態ランク：SA

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多少の使用感はありますが比較的綺麗かと思います。



＜状態ランク＞

Ｎ：未使用品

Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品

Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品

Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品

Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品



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※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。

※中古品ということをご理解下さい。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



他にも多数出品中

#SERUSELL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】TATRAS

タトラス ライトダウンパーカ フード付き 03

Lサイズ