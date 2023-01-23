『POLAR SKATE CO HOOD PUFFER【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 39分に出品され03月21日 23時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



POLAR SKATE COのダウンジャケットです。

買ったはいいものの着る機会がなかったので出品します。

当方170cm65kgでゆったり着用できる感じでした。

フードがあるモデルとなります。

着丈約68cm

身幅約63cm

多少の値下げ承ります。

素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLAR

SKATE

CO

HOOD PUFFER