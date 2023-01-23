『お値下げ！！千鳥格子七分コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 23時 48分に出品され05月09日 23時 48分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランスで購入し、お気に入りのままクローゼットで眠ったままでした。

大きめの千鳥格子がレトロでスカートや古着などのワンピースと合わせて着て頂きたいです。

ロンググローブとの相性も抜群です。

かなりしっかりとした生地ですが、緩やかなAラインで身体にしなやかに馴染みます。



着丈47㎝袖丈37㎝

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。

ポケットあり

古着にご理解ある方宜しくお願い致します。

検品はしていますが、見落としていたらごめんなさい。



ローズバッド

アメリカンラグシー

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PARIS



14800円→12800円に 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S カラー: グレイ系/グリーン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ お値下げ！！千鳥格子七分コート