『ヘレンカミンスキーのショルダーバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 46分に出品され04月17日 02時 46分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ヘレンカミンスキー
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落札価格9425円
904 入札履歴
終了
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