『ヘレンカミンスキーのショルダーバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 46分に出品され04月17日 02時 46分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用





幅 41㌢

高 22㌢

マチ 14㌢







新品未使用ですが自宅保管ですので

細かいことが気になられる方はご遠慮ください。

ノンクレームのお取引をお願いいたします。





小さく畳んでの発送とさせていただきます！



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヘレンカミンスキーのショルダーバック