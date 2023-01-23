『新品UNIQLOパウダーソフトダウンジャケットＬ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 18分に出品され03月29日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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UNIQLOパウダーソフトダウンジャケットＬ

新品未使用

レディース

YELLOW



仕様

- 東レの特殊技術「NANODESIGN™」※を使用し、やわらかくもっちりとした表地にたっぷりとダウンをつめることで雲に包み込まれるような着心地を実現。※「NANODESIGN™」は東レが開発した繊維をナノレベルでデザインして、繊維の特性を創り出すことができる技術。

- フィルパワー750※のプレミアムダウンで軽くて暖かい。※IDFB法による測定値。

- 小雨程度の水をはじく撥水加工。※生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします。加工は永久的ではありません。

- 静電気防止機能付きの裏地を採用。

- 細い糸を使用することで軽い着心地を実現。

- ファスナーが見えない設計で洗練された印象に。

- ファスナーを閉めずに着用できるドットボタン付き。









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