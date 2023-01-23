『マッキントッシュ フィロソフィー コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 06分に出品され03月26日 04時 06分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マッキントッシュの定番コート。

毎年発売されて、流行りすたりのない定番のデザインです。

春先に着てももちろんかわいいですが、暗い服装が多くなる秋や冬先に着てもおしゃれです。



名古屋高島屋にて購入。

定価76,000円。



2度ほど着用。

目立ったダメージはありませんが、中古品であることご理解のうえご購入お願い致します。





必ずプロフィールをご一読ください^_^

他にも冬物コートやコスメ等多数出品しております。

２点以上ご購入でしたらお値引きさせていただきます。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ フィロソフィー コート