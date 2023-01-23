『POLO ラルフローレン フーディ ビッグポニー刺繍 ダウンジャケット ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 01時 12分に出品され03月22日 01時 12分に終了予定です。即決価格は10,600円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレンのダウンジャケットです。状態を考慮してお値打ちに出品しています。



【状態】

・左ポケットのファスナーが全開しません（写真18、19枚目）

・袖口を絞るためのマジックテープが弱くなっています（16枚目）

・左の裾あたりに小さな穴とひっかき傷があります（15枚目）



ダウンの状態はとてもよく、上記を気にしなければ十分に機能的でデザイン性も高いダウンジャケットです。



【サイズ】

Mサイズ表記



肩幅50㎝

身幅58㎝

袖丈68㎝

着丈76㎝

※床置き実寸ですが参考程度にお願いします。



1~2日で発送可能

購入後のクレームはお受けできませんが、質問はご遠慮なく！

即購入OKです！

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLO ラルフローレン フーディ ビッグポニー刺繍 ダウンジャケット ブラック