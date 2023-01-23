『Ys Yohji Yamamoto チェスター コート / ヨウジヤマモト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 22時 00分に出品され04月08日 22時 00分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ Ys Yohji Yamamoto チェスター コート / ワイズ ヨウジヤマモト ロング テーラード ジャケット









◯ MADE IN JAPAN









◯ 商品説明 :

張りのあるウールギャバジンボディに、裾まで連続したボタンのディテールが存在感抜群、

第一ボタンの開閉でラぺが表れ、表情に変化を与えます。

テーラードジャケットのようなライトな着用感に、シャツのようなカフスもアクセント、

オールブラックのカラーリングもヨウジヤマモトならではのモードスタイルを提案するハイクオリティなクリエーションです。









◯ size : S程度

肩幅 : 38cm

身幅 : 42cm

着丈 : 83cm

袖丈 : 60cm







◯ 色 : ブラック









◯ 素材 : ウール









◯ 状態 : カフスボタン付属なし、多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。









◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。









◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。





#Sirchive 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Ys

Yohji

Yamamoto

チェスター

コート

/

ヨウジヤマモト