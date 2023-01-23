『マルタンマルジェラ ダッフルコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 04時 58分に出品され04月29日 04時 58分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マルタンマルジェラ ダッフルコート



カラー···グレー



なかなかきる機会もなく

美品のママです



自宅保存なので。見落としがあるかもしれません

神経質なかたはご遠慮ください



購入まえに、在庫の確認お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マルタンマルジェラ カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マルタンマルジェラ ダッフルコート