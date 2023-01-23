『美品 バーバリーブルーレーベル ダウン ノバチェック Aライン M【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 21時 21分に出品され04月02日 21時 21分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 バーバリーブルーレーベル ダウン ノバチェック Aライン M



◯アイテム

ダウンコート コート 美品

バーバリーブルーレーベル Burberry

ダウンコート ロング丈 Aライン

裏地 ノバチェック Mサイズ フード取り外し可



◯サイズ38

サイズ(M相当)

肩幅37cm

身幅45cm

袖丈63cm

着丈78cm

平置き実寸。



◯状態

目立った汚れなし



◯カラー

ブラック



◯素材

ナイロン



◯配送

簡易包装にて1-2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れることもございますのでご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



着丈···ロング

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

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M