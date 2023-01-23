『freaks store 限定展開 ライナーモッズコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 43分に出品され03月12日 11時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2ヶ月前に14000円くらいで購入しました。



タグは切れてしまいましたがボタンもついています。



ライナーの取り外しも出来ますのでこれからの時期も使えるアイテムです！



着丈···ロング



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フリークスストア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ freaks

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限定展開 ライナーモッズコート