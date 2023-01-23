『【極美品】アビレックス 総柄 ダウン ボア officers uniform【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 08時 04分に出品され03月10日 08時 04分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯ブランド Avirex AVIREX avirex



フライトジャケット ミリタリジャケット



通勤、ドライブ、買い物、デート、合コン、飲み会、おでかけ、などで活躍します✨



◯状態

使用感も少なく✨極美品です！



◯サイズ M



着丈約 84cm

身幅約 57cm



◯カラー

ホワイト 白





◯素材

写真にてご確認ください。



◼️購入先

大手リュースショップ



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お客様に喜んでいただけますように、出来る限り綺麗な状態にさせていただきますので、ご安心して、ご購入検討お願いします！



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アビレックスベルセレクト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】アビレックス 総柄 ダウン ボア officers

uniform