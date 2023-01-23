『オゾンマート オゾン水スプレー オゾンスプラッシュmini【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 16分に出品され03月13日 07時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オゾンスプラッシュ mini



ボトル容量

50ml



サイズ

40mm（直径）x142mm（高さ）

重量100g



1プッシュの吐出量

1ml



電源

DC5V (MicroUSB

による給電）



ボトル耐熱温度

80度



バッテリー寿命（充電可能回数）

500回



1度の充電で可能なオゾン水生成回数

20回



フル充電に必要な時間

4時間





未使用



即購入OK ( ᵕᴗᵕ⁎ )

早いもの勝ちです！！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オゾンマート