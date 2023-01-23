『✨美品✨DIANE von FURSTENBERG 巻きワンピース コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 14分に出品され03月18日 04時 14分に終了予定です。即決価格は9,916円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨美品✨DIANE von FURSTENBERG 巻きワンピース コート



購入しましたがほとんど着ずに保管していました。

綺麗かと思いますがあくまでも中古品になりますのでご了承の上お買い求め下さいませ。

ウエスト部分で布を交差させて紐を通して結ぶ変わったデザインでとても素敵です。

ワンピースとしてもコートとしても着用可能かと思います。



ウエストや身幅は着る人で調節可能です。







⚫サイズ



サイズ4 SからLの方まで着用可能







肩幅40cm 肩と袖部分が繋がった感じなので狭い方や広い方も着用可能です



着丈100cm

袖丈51cm





⚫素材



画像にてご確認下さい。







※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。

状態は画像でご確認ください。

傷汚れなど見落としがある場合もありますのでご容赦下さい。





美品ですが中古品で自宅にて保管していたものになりますので、ご了承くださいm(_ _)m





⚠️光加減により、写真と実物とで色が違って見える場合がありますが、ご了承ください。気になるようでしたら購入前に確認してください。(なるべく実物の色に近い色に調光はしております。)



⚠️御手数ですが、1度プロフィールご確認お願い致します。

質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地



袖丈...長袖



着丈...102cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイアンフォンファステンバーグ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ✨美品✨DIANE

von

FURSTENBERG

巻きワンピース

コート