『UNIQLO ウレトラライトダウン Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 14時 10分に出品され04月23日 14時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO ウレトラライトダウン Mサイズ



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···ブラック



素材(表地)···ナイロン



去年購入し、2度着用しましたが出番が無いので出品しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

ウレトラライトダウン Mサイズ