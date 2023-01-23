『最最終下げ(TдT)アクシーズクイン エレメンツ タスランナイロンのロングシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 36分に出品され03月24日 00時 36分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〚ご希望価格にします(TдT)。何卒、ご検討ください(TдT)〛



AXESQUIN ELEMENTS



タスランナイロンのロングシャツ

型番 021021

サイズ 四 / Lサイズ相当

カラー 褐色 カチイロ



平置きサイズ

身幅 約54cm

着丈 約95cm

裄丈 約85cm



野鳥のさえずりや沢の流れが聞こえるクラシックルートをのんびり歩くときにちょうどいい、膝上までのロング丈が特長のリラックスシャツです。



意外と防風性の高いこのシャツは、風の強い日には膝上までをカバーするウィンドブレーカー代りに、また、春の少し肌寒い日にはジャケット代わりにも使えます。



やや薄手のタスラン生地を採用したこのシャツはふんわりと軽やかで、天然素材のようなやわらかい風合いとナチュラルな表 情を楽しむことができます。



耐久性に優れていてシワにもなりにくいので山の温泉宿に泊りながらの古道巡りにも重宝します。



目立った毛玉、ほつれ、汚れはありませんが、

USED品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。



折りたたんで袋に入れて、

ネコポスまたは宅急便コンパクトにて発送予定です。



即購入可能



#chillout長袖



長袖 シャツ メンズ



カラー...ブルー

袖丈...長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アクシーズクイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 最最終下げ(TдT)アクシーズクイン

エレメンツ

タスランナイロンのロングシャツ