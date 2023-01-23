『21SS enosu. Donis Coverall Olive L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 22分に出品され04月12日 13時 22分に終了予定です。即決価格は89,600円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Brand:ensou.

Model:Donis Coverall

Size:L(着丈 (後身頃):78cm / 胸囲:62cm / 肩幅:51cm / 袖丈:62cm)

Color:Olive(Fox Brothers)

Price:¥165,000

Wool100% / Cotton100%



21SSにリリースされたensou. エンソウの名作Donis Coverallです。

鎌倉にある柿乃葉にて購入しました。



カバーオールと聞くとアメリカならデニムやダック、ユーロならモールスキンやコットンツイルなどを使用したタフなワークウェアをイメージしますが、このDonis Coverallはデザインベースはアメリカの労働着でありながら上品なオリーブチェックの英国生地を使用し、センターベントに本切羽といったテーラーのディテールも盛り込むなど他に見たことの無いバランスの一着です。

これだけ様々な要素を取り入れながらもうまくまとまりを持っていてデニムからスラックスまで幅広く合わせる事ができます。



他にもデザイナーの遊び心が感じられる仕掛けが色々あり柿乃葉のブログにも詳しく書かれているのでそちらも是非読んでみてください。



SSシーズンのアイテムですが表地は打ち込みの強いウール生地でコットンの総裏仕様なのでニットやコートと合わせれば秋冬にも着用いただけるかと思います。

大変気に入っていましたが急な生活環境の変化で結局試着したのみですので、状態はほぼ新品と言って差し支えないかと思います。

販売時から洗いをかけているため相応の皺は入っておりますのでその点ご理解ください。

付属のタグ、ハンガー、ガーメントケースも一緒にお譲りします。

細部まで丁寧に仕立てられた素晴らしい服です、是非購入をご検討ください。





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yaeca ヤエカ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 21SS

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Donis

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