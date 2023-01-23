『匿名配送!新品!コーチレディースキーホルダー・キーリング【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 01時 16分に出品され03月21日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...レッド





購入時期・2024年7月



新品!



未使用!



キラキラ・ラメチェリーが存在感ありかわいい!



コーチアウトレットで購入の為箱無し



ジッパーバッグもお付けします



安心の匿名配送



お値下げ不可



カラー...ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 匿名配送!新品!コーチレディースキーホルダー・キーリング