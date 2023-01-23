『【美品】McGREGOR マウンテンパーカー ダウン ポケット付き 大きめ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 47分に出品され03月14日 03時 47分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^ ^



------------------------------------



・フォロー割：『5%OFF』

・フォロー＋2点購入：『10%OFF』

・3点目以降のご購入：『10%OFF』



お気軽にコメントください☆



------------------------------------



#carneメンズ

↑他にも色々出品しております！



------------------------------------



〔商品番号〕b-314



〔ブランド〕McGREGOR マックレガー



〔サイズ〕L (肩幅40身幅44着丈52袖丈53cm)



〔色〕からし色 黄色 イエロー



〔商品説明〕

目立った傷や汚れはありません。



------------------------------------





・素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



・中古品にご理解のある方のみお願いします。

・神経質な方はご購入をお控え下さい。



・気になる点等ございましたら、ご購入前にご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックレガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】McGREGOR

マウンテンパーカー

ダウン

ポケット付き

大きめ