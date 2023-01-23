『コロンビア ショートブーツ ネイビー YU0354 新品 箱あり スノーブーツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 06時 22分に出品され04月21日 06時 22分に終了予定です。即決価格は10,491円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品名]

コロンビア

●品番

YU0354-403

●状態 新品

●サイズ

29cm

商品詳細

【カラー】ネイビー 箱あり



商品状態

規格はメンズです。



熱反射保温機能オムニヒートと水の浸入を防ぐウォータープルーフ素材で全天候に対応するショート丈ブーツ。さらにクッション性に優れたオーソライトインソールやテックライトミッドソールが快適な履き心地をサポート。グローブを着けたままでも片手でスムーズなフィッティング調整が可能なレースシステムを搭載しました。スタイリングやお好みに合わせてチョイス可能な豊富なカラーラインナップも魅力の1つです。



[素材]

ポリエステル 防水構造： ウォータープルーフメンブレン



出来るだけ本物に近いように撮影しておりますが、光の加減などでシミや汚れが見えづらく微妙に違って見える場合もあり見落としもあるとおもいますので、その点ご了承下さい。

あくまで個人保管ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。

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シューズ丈···ショート



カラー···ネイビー

シューズ丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ コロンビア ショートブーツ ネイビー YU0354

新品 箱あり スノーブーツ