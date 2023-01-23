『Violet Buffalo Wallows メルトンウールピーコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 22時 25分に出品され04月20日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワールド（株）のブランド、

ドレステリアの定番ピーコート

Violet Buffalo Wallows



10年ほど前に渋谷のドレステリアで購入。

着用後にブラッシングは欠かさず行い大事に着用してましたが、サイズアウトしてしまい、クローゼットで寝たままでした。



超極圧のメルトンウールを使用しております。

はっきり言って、めちゃくちゃ重いです。

しかしながら、この重厚感が良いです。

裏地は袖にキュプラを使用しており、

非常に滑りが良く、脱ぎ着は楽です。



左右にポケットがあり、中は起毛素材でハンドウォーマーとして最適です。

内ポケットは左右に一つずつあり、

最近の洋服には珍しいシガーポケットつきです。



裏地の首周りが黄ばんでますが、

それ以外は概ね綺麗な状態です。



この良さがわかる人は是非どうぞ。



- 色: ネイビー

- ブランド名: Violet Buffalo Wallows

- サイズ: M

- スタイル: ピーコート

- 素材: ウール



【実寸】

着丈 約75cm(襟の付け根から下)

身幅 約47cm

袖丈 約58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴァイオレットバッファローワローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Violet

Buffalo

Wallows

メルトンウールピーコート