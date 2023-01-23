『patagonia puff jacket XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 19時 45分に出品され05月02日 19時 45分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中綿入りのジャケットタイプで、裾はドローコードになっています。結構暖かく色も緑ですが明るすぎず合わせやすいのでおすすめ品です :)



サイズ

肩幅 57cm

袖丈 73cm (肩の位置から計測)

着丈 82cm



素材

ポリエステル 100%

裏地 ナイロン 100%



色

暗めの緑



状態

ファスナー部分に細かい傷がありますが、実用には問題なく、一部分のみなので気にならないと思います。他は目立つような傷、汚れ等はみられず綺麗な状態だと思います。





何か質問等ありましたらコメント欄までお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

puff

jacket

XL