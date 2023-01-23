『N.HOOLYWOOD×AMERI VINTAGE レザージャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 57分に出品され03月13日 00時 57分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 N.HOOLYWOOD for

AMERI FAKE LEATHER SHIRT JACKET



N.HOOLYWOOD for AMERIの別注レザージャケット。



￥37,400 tax in



Color グリーン

（8,9枚目は参考用に色違いです）

（暗めの深緑のようなお色です）



Size S（ユニセックスのサイズ感です）

着丈:79.5cm

肩幅:64cm

袖丈:54cm

袖幅:35cm

バスト:74cm



正規店で購入後、試着のみ

たたんで発送しますので、素材特有のシワはご了承ください

あくまでも中古品ですのでご理解の程お願いいたします



商品説明

N.HOOLYWOOD for AMERIの別注レザージャケット。

N.HOOLYWOODオリジナルのパターンをAMERIで選出した生地・カラーで作成しました。

表地には透湿機能付き、防風データ取得済のフェイクレザーの国内生地を使用。

薄手の中綿入りで軽くて暖かい着心地です。

女性らしいカラー展開に落とし込むことで、フェイクレザーを柔らかな印象に仕上げています。

メンズのパターンを生かしたゆるいシルエットが、程良い抜け感を演出してくれます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ N.HOOLYWOOD×AMERI

VINTAGE

レザージャケット