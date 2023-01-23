『ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 23分に出品され04月30日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年、ビームスにて27800円にて購入。ダウン自体も軽く非常に暖かいです。当方、5回着用。

目立つ汚れ無し。美品です。今の季節にピッタリかと思います。



肩幅···49cm

身幅···51cm

袖丈···56cm

着丈···62cm



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット