『美品！HELLY HANSEN SEA GEAR HELLYTECH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 06分に出品され04月20日 08時 06分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ほぼ新品。

防水、防風、中はダウン。

3wayの着方出来ます。

新しいジャケットを買ったので、こちら出品いたします。

定価58000ぐらい



North Face ノースフェイス アウトドア ヘリーハンセン



HELLY HANSENの定番セーリングウエアであるオーシャンフレイは、多くのトップセーラーとともに試行錯誤を重ねて開発した防水ジャケット。そのアウタージャケットと、高機能の中わた入りインナージャケットを組み合わせた3WAYアイテム。重ね着はもちろん、それぞれ単体でも着用できます。

防水透湿性のあるアウタージャケットは、セーリングシーンで求められる機能を搭載（オーシャンフレイジャケットの詳しい商品説明はこちら）。

インナージャケットの中わたのlifaloftは、運動時でも衣服内を快適なコンディションに保てる、LIFAの機能性を生かしたもの。HELLY HANSENがプリマロフト社と共同開発したポリプロピレン+ポリエステルの中わたで、一般的なポリエステルわたに比べて糸レベルで20％軽量。繊維間に多くのデッドエアを取り込むので、薄くても高い保温性を備えています。

着合わせ次第で保温力を調節できるため、クルージングやクラブレースでも重宝するアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヘリーハンセン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品！HELLY

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