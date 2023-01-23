『旧タグ Canada goose ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 34分に出品され03月30日 01時 34分に終了予定です。即決価格は17,342円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースのひと昔前のモデルバンクーバーです。

ジャスパー、シャトーなどの元のモデルになったもので、現行のモデルよりも肉厚で暖かいです。



カラーはブラック、少しヤケがあり比べてみると肩の部分が少し白っぽくなっています。

着ていればあまり分かりません。

写真は全体的に白っぽく写ってしまいますが、カラーは真っ黒です。



サイズはMで、日本人のLサイズくらい。

身幅60

着丈82

袖丈62

コヨーテのファーがついています。取り外しはできません。



袖のリブ部にスレ、ほつれがあります。

使用感はありますが、防寒機能はしっかりあります。



雪の降るような寒い地域には十分な暖かさです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 旧タグ Canada

goose

ダウンジャケット