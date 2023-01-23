『良品 シップス ステンカラーコート イタリア製 ロロピアーナ生地 ＬＬ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 15時 33分に出品され03月27日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シップスより、ロロピアーナ社のRAIN&WIND

SYSTEMを使用したステンカラーコートです。



末永くお付き合い頂ける飽きのこないデザインとシルエットです。



定価6万円ほどです。



お色味は写真8番目が1番近いです．



○状態

使用感もそこまでなく、比較的綺麗で、まだまだ着用していただけます。

状態は良いと思いますが、あくまで中古品になりますので、中古品にご理解のある方にご検討いただければ幸いです。



素材···ウール



肩幅···48cm

身幅···55cm

袖丈···60cm

着丈···90cm

素人採寸になりますので、多少誤差はあるかと思います。



別角度からの写真など気になる点があれば

お気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 良品

シップス

ステンカラーコート

イタリア製

ロロピアーナ生地

ＬＬ