『Corsair K65 PLUS ワイヤレスキーボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 04分に出品され03月17日 12時 04分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|コルセア
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落札価格10400円
415 入札履歴
終了
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