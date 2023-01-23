『Corsair K65 PLUS ワイヤレスキーボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 04分に出品され03月17日 12時 04分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

corsairの75%サイズのメカニカルゲーミングキーボードです。

軸はCORSAIR REDという静音赤軸になります。

接続方法は、有線・ワイヤレスレシーバー・Bluetoothの3種類です。

配列は日本語配列で、若干特殊なキー配置ですが、ICUEというソフトを使えば別のキーを割当て可能なので、カスタマイズして使うこともできます。



今年の3月に購入してから、他のキーボードと交代でゲーム用に時々使用していたものになります。

キーボード本体やワイヤレスレシーバーに故障や不具合は特にありませんでした。

傷や損傷もないので、使用感はほとんどないと思います。



外箱・キーボード本体・USBケーブル・キーキャッププラー・レシーバー・説明書など一通り揃えてお送り致します。

キーキャップやキースイッチは純正品のままです。

ホットスワップ対応なので、自分でキーキャップやキースイッチの交換も可能です。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コルセア