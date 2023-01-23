『マイストラーダ フード付き着流しコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 01時 51分に出品され04月28日 01時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mystrada

フードストール付き着流しコート



【定価】¥57,200

【カラー】ミント

【サイズ】38

着丈 121

肩幅 58

身幅 48

袖丈 54



【商品説明】

1枚仕立ての軽くて柔らかなフードストール付きの着流しコート。上品に魅せる流れるようなドレープラインやドロップショルダーが、女性らしく華奢に着こなせます。

シンプル仕立てのアウターは、装いのテイストを選ばず幅広い活躍が期待できます。

フード付きストールで顔回りを華やかに、ストールを外せばシンプルですっきりとした着こなしができる2 wayデザインで着回し力の高いコートです。





■本体と共生地のフード付きマフラー・共布ベルトの3点となります。

フードストールは取り外しできるので、ノーカラーコートとしても着用していただけます。



■ 毛玉等なく美品です。

クリーニング後の自宅保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。







◎即購入歓迎

◎匿名配送でお届けします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マイストラーダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マイストラーダ フード付き着流しコート