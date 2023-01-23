『AIGLE エーグル マウンテンパーカー レインジャケット ベスト セット 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 55分に出品され03月06日 08時 55分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AIGLE

エーグル

マウンテンパーカー&中綿ベスト

T-KITシステム

マウンテンパーカーと中綿ベストは

中のファスナーで合体できます



【定価→59.500円】

【新品未使用タグ付】



マウンテンパーカー

透湿防水



【マウンテンパーカー→Lサイズ】

脇下→59㌢

前丈→73.5㌢

後ろ丈→80㌢





【中綿ベスト→Мサイズ】

Мサイズに合えてしたのは、中は温かさを考えフィット気味にしたかったからです。

脇下53㌢なので、Ｌの方でもOKです。

脇下→53㌢

前丈→67.5㌢

後ろ丈→70㌢





マウンテンパーカー

-素材の特徴-

・防水・防風・透湿性を備えたPertex shield素材



-デザインの特徴-

・マウンテンパーカのベーシックデザイン



-サイズ感-

・ややリラックスフィット

【ジャケットLサイズ】

素材表地: ナイロン100%

裏地: ポリエステル100%



マウンテンパーカのベーシックデザインをモダンなディテール仕様でアップデート

マウンテンパーカの基本仕様を網羅した、ベーシックな1枚。ボディマテリアルには防水・防風・透湿性を備えたパーテックスシールドを採用。別売りインナーが取り付けられるT-KITシステム対応で、秋口から真冬まで対応する、便利な3シーズンモデルです。

フードコードホールに配したラバーエッジングや止水ポケットなど、モダンなディテールデザインも特徴的。





特徴...防水



対象...大人向け



ザノースフェイス

ヘリーハンセン

パタゴニア

モンベル

エーグル

デサント

キーン

アンダーアーマー

ナイキ

プーマ

ニューバランス

アシックス

ミズノ

ヨネックス

フィラ

リーボック

チャンピオン

ラコステ

ハーレー

ビラボン

ラルフローレン

ティンバーランド

マリメッコ

ナノ・ユニバース

ラグナムーン

ネストローブ

セシルマクビー

バラク

アズール

タケオキクチ

ビームス

ザラ

ムアムア

ファンの方もご覧頂けたら幸いです☆



カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エーグル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AIGLE

エーグル

マウンテンパーカー

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新品