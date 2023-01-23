『大島紬 着物 リメイク ワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 13時 18分に出品され05月09日 13時 18分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大島紬を解き洗いしてお仕立てしました。



露芝の柄は仏の恵みに感謝する、というような意味合いの柄だそうです。（諸説あるかもしれません）

黒地にシルバーグレーの露芝の柄が凛としたイメージで、スタンドカラーと合っていると思います。

きちんとした感じで年末年始の集まりにも着用できると思います。





後衿釦明き、両脇ポケット付き、裏無しになります。

汚れは無いと思いますがあくまでも中古のお着物です。見のがしもあるかもしれません。

ご理解の上お買い上げいただけるとうれしいです。





SIZE M〜L



着丈 115cm

バスト 127cm

裄丈 80cm

袖口 20cm



共布リボン 15✕210cm





#Aラインワンピース

#ハンドメイド

#大島紬す

#着物リメイク 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>ファッション>>>ワンピース・チュニック 商品の状態: 目立った傷や汚れなし